ما هي آخر تطورات انتشار كورونا حول العالم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 328 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 9.63 مليار جرعة تقريباً.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 328 مليوناً و58 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و539 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و629 مليون جرعة.