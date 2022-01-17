أسباب وراء فقدان حاسة الشم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

فقدان حاسة الشم أحد أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعاً، لكن هناك أسباب أخرى لانتشار هذا العرض.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن فقدان حاسة الشم له أسباب عدة مثل نزلة البرد المصحوبة بزكام والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأنف التحسسي والتهاب الأنف الضموري وكوفيد- 19 (كورونا) وانحناء الحاجز الأنفي والزوائد الأنفية.

كما قد يرجع فقدان حاسة الشم إلى استنشاق سموم ومواد ضارة أو قد يكون عرضاً مصاحباً لبعض الأمراض مثل الباركنسون (الشلل الرعاش) وألزهايمر والتصلب المتعدد وصدمة الجمجمة وورم المخ.

وأضافت الرابطة أن العلاج يتوقف على السبب، الذي يتم تشخيصه، موضحة أنه يشمل الأدوية مثل مضادات الفيروسات والكورتيزون، والجراحة (لاستئصال الزوائد الأنفية واستعدال الحاجز الأنفي).

ومن المهم أيضا تدريب حاسة الشم؛ حيث يتم تحفيز الأنف بانتظام بواسطة روائح مختلفة مثل الورد والليمون والقرنفل والأوكالبتوس.