قيود على ميزة الأجهزة المرتبطة الجديدة من واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت تجربة النسخة التجريبية من الميزة التي أطلقها تطبيق واتساب أخيراً، والتي تسمح للمستخدم من خلال هاتفه الذكي بربط حسابه بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل من دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت وجود 8 قيود على استخدام الميزة الجديدة المتوفرة على إصدار رقم 2.21.243 فقط.



1. الميزة متاحة فقط كنسخة تجريبية لمستخدمي أحدث إصدار من تطبيق واتساب فقط

2. لن يكون بوسع مستخدمي «آيفون» محي المحادثات على الأجهزة المتصلة

3. لن يكون بوسع المستخدم إرسال رسائل نصية إلى من يستخدم إصدارات قديمة أو الاتصال بهم بالصوت

4. التابلت ليس من ضمن الأجهزة التي يمكن ربطها بحساب واتساب

5. لن يكون بالإمكان استقبال أو مشاهدة الموقع المباشر Live Location المرسلة من أي الأجهزة المرتبطة

6. لن يكون بالإمكان إنشاء أو مشاهدة قوائم جهات الاتصال لغرض بث الرسائل على الأجهزة المرتبطة

7. لن يكون بالإمكان الاتصال صوتياً بحسابات مرتبطة بهذه الميزة

8. لن يكون بالإمكان إرسال رسائل تحتوي على روابط مشاهدة تم إرسالها من تطبيق «واتساب ويب» على الكمبيوتر

وبمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، في أجهزة أندرويد وآيفون على السواء – سيتمكن المستخدم من رؤية صفحة جديدة تسمى «استخدام واتساب على أجهزة أخرى»، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليجرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.

وينصح خبراء المستخدمين بالانتظار إلى حين إصدار النسخة النهائية من الميزة الجديدة التي قد تحتوي على قيود أقل.