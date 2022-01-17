شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية والبحرين غائم بالإمارات وبارد في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (جبل اللوز –علقان) وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 10-30 كم/ساعة الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي ولأوسط قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ونصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس الإثنين مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة خاصة مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 19:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:44.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 19 75 30 دبي 24 20 70 30 الشارقة 23 19 75 35 عجمان 23 19 75 35 أم القيوين 22 17 75 30 رأس الخيمة 23 19 80 35 الفجيرة 23 21 85 40 العين 24 18 65 35 ليوا 27 16 75 40 الرويس 25 19 75 40 السلع 26 20 75 30 دلما 23 21 75 40 طنب الكبرى 24 20 80 40 طنب الصغرى 24 20 80 40 أبو موسى 24 20 80 45 .

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق في الليل.

أما نهارًا فهو مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق ، ودرجة الحرارة الصغرى: 07 °ﻡذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لتشكل الغيوم الماطرة اليوم الإثنين، والتي قد تكون رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، وذلك بسبب اقتراب منخفض جوي شمال شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء وتكون على فترات زمنية متقطعة.

طقس البحرين

واضاف المصدر: "تشير خرائط الرياح السطحية إلى معاودة الرياح الشمالية الغربية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير لتصل من قوية إلى شديدة السرعة أحياناً، تصحبها موجة باردة تتأثر بها المملكة في الأيام القادمة تتدنى على إثرها درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية خلال نهاية هذا الأسبوع".

ودعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات المواطنين الكرام وخاصة مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر اثناء التقلبات الجوية، كما تنصحهم بمتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات الرسمية المتعددة.