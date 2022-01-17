قبل الإفطار أم بعده.. ما أنسب وقت لتنظيف أسنانك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتبع الجميع عادات صحية كجزء من روتينه اليومي، وربما يتضمن ذلك تناول كوب من الماء أو التوجه مباشرة للجري- وقت الاستيقاظ من النوم، وغيرها من العادات الأخرى. ولكن قد تكون مسألة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون هي العادة المشتركة لدى غالبيتنا. وفي الصدد يناقش خبراء موضوع الوقت المناسب لتنظيف الأسنان، في أنه هل يكون بعد الاستيقاظ مباشرة أم بعد تناول وجبة الإفطار، وفقا للبيان.



وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، يتفق خبراء الأسنان في نصيحتهم بأن تنظيف الأسنان بالفرشاة يجب أن يتم قبل تناول طعامك وشرابك خلال اليوم، أي بعد الاستيقاظ من النوم.

وفي السياق، وجهت أخصائية طب الأسنان آنا بيترسون، من إسيكس البريطانية، تحذيرات لمتابعيها على منصة "تيك توك" موضحةً بأننا يجب أن نغسل أسناننا بالفرشاة قبل الإفطار وليس بعده، قائلةً: "إن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار يمكن أن يضر بأسنانك بالفعل"، وأوضحت في الفيديو بأنه عند تناولنا وجبة الإفطار يصبح الفم عرضة للتلف الحمضي من البكتيريا حيث أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار يزيل طبقة المينا.

عندما يستيقظ المرء صباحاً تكون مستويات الكالسيوم في اللعاب في أدنى مستوياتها، وإذا نظف المرء أسنانه قبل تناول الطعام، يبدأ تدفق اللعاب ليساعد ذلك في الحفاظ على الأسنان، كما وأن الفلورايد الموجود في معجون الأسنان يحمي الأسنان من الطعام الحمضي.

بشكل عام، يعني استهلاك الطعام والشراب قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة تعريض المينا للحمض في وقت تكون فيه الأسنان في أضعف حالاتها، وقد يؤدي ذلك إلى التآكل وزيادة الحساسية.