اخبار الخليج

مباحثات صومالية أمريكية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات صومالية أمريكية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد سعيد موسى علي، هاتفيًا الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، والممثل الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن محادثات وزير الخارجية مع المسؤولَين الأمريكيَين تناولت أيضًا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والشؤون الإقليمية في القرن الأفريقي.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا