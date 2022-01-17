شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات صومالية أمريكية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد سعيد موسى علي، هاتفيًا الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، والممثل الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن محادثات وزير الخارجية مع المسؤولَين الأمريكيَين تناولت أيضًا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والشؤون الإقليمية في القرن الأفريقي.