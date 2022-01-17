شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أقوى موجة برد تؤثر على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عن موعد أقوى موجة برد تشهدها المملكة، والتي من المتوقع أن تكون خلال الأيام القادمة.

وقال “الحصيني” في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من خلال ما ترصده النماذج العددية للطقس متوقع – إن شاء الله- حدوث ثلاث ظواهر جوية على أجزاء من المملكة.

وأوضح أن أول هذه الظواهر “: متوقع تساقط ثلوج أو مطر ثلجي على أجزاء من الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك وشمال المدينة النبوية مع تقدم المنخفض القطبي الذي يؤثر على شرق المتوسط من غدأ الإثنين 1443/6/14هـ “.

أما عن الظاهرة الثانية فستكون من مساء الإثنين 14 جماد ثاني، حيث متوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والشمالية وتبوك والجوف والباحة وعسير وشمال المدينة وشمال غرب حائل تمتد للبحرين وقطر وجنوب القصيم الأمطار المتوقعة من خفيفة الى غزيرة وحبات برد”.

وأوضح أن الظاهرة الثالثة :”موجة برد من شبه قوية لقوية من الإثنين14 جماد ثاني تدريجيا عالشمالية فالوسطى مع تشكل الصقيع وذروتها نهاية الأسبوع وبشكل متوسط على الشرقية والمدينة وباقي المناطق بشكل خفيف –إلا أن يصرفها الله –، ومتوقع أن تكون أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء هذا العام 1443هـ”.