شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح آلية تغيير الصورة في جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات آلية اعتماد وتغيير الصور الموثقة في جواز السفر في حالة الإصدار أو التجديد.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير الصورة في جواز السفر بعد قيام بعملية في الفك.

وأجابت الجوازات بقولها “عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك”.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية تمديد تأشيرة الخروج أو العودة لمن هم خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية، وذلك عن طريق منصة أبشر.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها على “تويتر” طريقة الوصول للخدمة:

للعمالة المنزلية:

-خدمات العمالة

-خدمات

-التأشيرات

للمرافقين:

-خدمات أفراد الأسرة

-خدمات

-التأشيرات

وأشارت الجوازات إلى أنه يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوماً.