شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: انفجارات بغداد أعمال إرهابية تهدد السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات التي شهدتها بغداد بأنها أعمال إرهابية تهدد السلم الأهلي.

وقال في تغريدة له على حسابه في (تويتر) إن التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد أعمال إرهابية إجرامية مدانة تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأضاف أن هذه التفجيرات تأتي في وقت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل.

وبحسب بيان عسكري، فإن شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوتين قرب مصرفين في مكانين منفصلين بحي الكرادة في العاصمة بغداد.