شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 3 اشتراطات لتوصيل الخدمة بدون صك ملكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الشركة السعودية للكهرباء، اشتراطات وآليات إيصال الخدمة في حالة عدم وجود صك ملكية.

جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “العناية بالمشتركين”، ورد فيه “هل يتم إيصال الخدمة للأراضي بدون صكوك من دون التقديم للبلدية”.

وردت الشركة بقولها إن اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية بدون صك ملكية تشمل التالي:

1- خطاب موافقة من البلدية

2- تجهيز موقع تركيب العداد

3- تنفيذ التأريض

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أنه يمكن التقدم بطلب عبر موقع الشركة على الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه يحق للمستهلك الحصول على التعويض آليًا من قبل مقدم الخدمة الكهربائية في حالات معينة.

وأوضحت الهيئة، في مقطع نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

وتابعت هيئة تنظيم الكهرباء أن المستهلك يستحق التعويض في هذه الحالات :

– عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن و5 ساعات في ما عداها.

– يستحق المستفيد التعويض في حال عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

– في حالة عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة

– عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.