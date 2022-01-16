شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الاتحاد الافريقى يؤكد أهمية الحوار بين مختلف الأطراف السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي مبعوث الاتحاد أديوي بانكولي أهمية الاستمرار في الحوار بين مختلف الأطراف السودانية للتوصل لأرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمرا ممكنا.



جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار مع مبعوث الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، بحضور عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، حيث تطرق اللقاء للأوضاع السياسية بالسودان، والجهود المبذولة لتجاوز التطورات الراهنة.



وأوضح مبعوث الاتحاد الافريقي، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار مساعي الاتحاد للجلوس والاستماع لأصحاب المصلحة بشأن الوضع الراهن في السودان.



وأشار إلى اللقاءات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين بالدولة، والتي تهدف لدعم الحوار والمصالحة والسلام في السودان، لافتا إلى أن رسالة الاتحاد الإفريقي هي تعزيز السلام ودعم الحوار والمصالحة.