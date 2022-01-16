شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 304 إصابات و7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 51 ألفا و798 اصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 40 ألفا و440 شخصا.. مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.