شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يناقش الاستعدادات للوضع الوبائي لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الصحة التونسي علي المرابط، اجتماعا، لمتابعة الوضع الوبائي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته خاصة في المستشفيات.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للتطورات المحتملة لانتشار الفيروس، خاصة في المستشفيات الميدانية ومدى جاهزيتها من حيث توفر مولدات ومكثفات الأكسجين وأسرّة الإنعاش والأكسجين والموارد البشرية اللازمة.



حضر الاجتماع قيادات الوزارة والصحة العسكرية والمديرين العموم ومديري المستشفيات بتونس الكبرى، بالإضافة إلى لقاء مديري المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرس.