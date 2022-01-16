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شكرا لقرائتكم خبر عن القرود تنهب الحدائق وتهاجم البيوت بالمناطق الجنوبية .. ومناشدة عاجلة للحياة الفطرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل المواطنون عبر تويتر، عقب إطلاق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 10 من ظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.
وثمن المواطنون الدور الذي يقوم به المركز للحفاظ على الحياة الفطرية، خاصة حول الحيوانات المهددة بالانقراض.
ووجه أحد المواطنين نداء عاجلا للحياة الفطرية بسبب ما تعانيه بعض المناطق الجنوبية من هجوم قرود الرباح على الحدائق والبيوت.
وعلق المواطن قائلا :” نقدر جهودكم في توطين الظباء والوعول وإعادتها لطبيعتها ،لكن تمنيت تفعيل دوركم في إعداد خطط مدروسة لدراسة والحد من تكاثر قرود البابون ( الرباح) بالأخص في المناطق الجنوبية”
وأضاف :” لقد أهلكت الزرع وأخربت المحاصيل وقضت على كل ما هو جميل وغزت الحدائق والبيوت والمنازل والأودية”.
كانت هذه تفاصيل خبر القرود تنهب الحدائق وتهاجم البيوت بالمناطق الجنوبية .. ومناشدة عاجلة للحياة الفطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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