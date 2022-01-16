شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد.. أمطار ورياح نشطة تعيق الرؤية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على منطقة عسير والباحة.

وتشمل الحالة منطقة عسير وتحديدا، في “أبها، النماص، تنومة، بيشة تثليث”، كمان تشمل الحالة منطقة الباحة وتحديدا في كل من “الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن”.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض.

وتشمل الحالة مرتفعات جازان، عسير والباحة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على غرب الحدود الشمالية، الجوف وتبوك مع رياح نشطة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، فيما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.