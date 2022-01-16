شكرا لقرائتكم خبر عن في ثلاثة محاور.. التعليم تتابع تنفيذ خطط العودة الحضورية لاابتدائية ورياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أنها الخليج 365 متابعة الخطط التنفيذية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بجميع مناطق ومحافظات المملكة في 23 يناير الجاري، وذلك وفق ثلاثة محاور تستهدف:

– التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم

– جاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس واستعداداتها للعودة.

– تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”

جاء ذلك للإسهام في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية لاستكمال رحلتهم التعليمية حضورياً بعد انقطاع دام نحو عامين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمدارس في مختلف إدارات التعليم، من خلال توفير الميزانية التشغيلية للمدارس لعام 1443 هـ، وتمكين إدارات التعليم للعمل وفقاً لصلاحياتها بمنح المدارس احتياجاتها ومتطلباتها الإدارية والفنية بشكل آني وسريع.

وتتضمن خطط العودة الحضورية أنشطة استقبال الطلاب والطالبات في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وتفعيل برامج الإعداد والتهيئة النفسية والتوعوية الإرشادية بالعودة الحضورية، وذلك عبر الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يعمل على بث روح الطمأنينة وتوفير بيئة إيجابية داعمة ومحفّزة.

وكثّفت اللجان الإشرافية في إدارات التعليم أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية، حيث بدأت جولاتها التفقدية؛ للتأكد من :

– جاهزية المدارس لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

– الوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها.

– تأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

– تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية.

– تأمين كافة متطلباتها من معقمات وكمامات.

– متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار.

– تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.​