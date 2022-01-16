البطريرك المارونى يحث القوى السياسية اللبنانية على خوض الانتخابات بنية التغيير

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القاهرة - سامية سيد - حث البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي، جميع القوى السياسية على تغليب مصلحة لبنان العليا لتخوض من مواقعها الانتخابات النيابية المقبلة بنية التغيير لا الإلغاء، محذرا من اللجوء إلى تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية لأهداف خاصة مشبوهة، على حد وصفه.



وأكد البطريرك الماروني - في عظته الأسبوعية، اليوم الأحد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لكي تقدم للوطن نخبا وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزابا متجددة ورائدة، وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلا وتشريعا.



ودعا لأن يكون المجلس النيابي الجديد قادرا على فرز حكومات وازنة تقدم نمط حكم جديد وشراكة وطنية حديثة، معربا عن تطلعه بعد تشكيل مجلس النواب إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، لتكون بمثابة النجاة للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرة، وليشعر كل مكون لبناني أنه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية، وذلك في إطار الولاء المطلق للبنان، مشددا على أن الولاء والحياد شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيتين.



وقال "إن تعطيل الحكومة والتصعيد السياسي والإعلامي المتزايد والاستفزاز المتواصل، واختلاق المشاكلِ الدبلوماسية، وتسخير القضاء للنيل كيديا من الخصوم، وقلب الأولويات لا تطمئن الشعب اللبناني ولا أشقاء لبنان وأصدقاءه".. كما شدد على أنه لا يمكن اتخاذ هذه الأمور ذريعة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، كونها انتهاك واضح للدستور.



كما أعرب عن أن أمله في أن يكون انعقاد الحكومة من أجل إقرار الموازنة ونظر برامج التعافي المالي مدخلا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط، مشيرا إلى أن النظام الديمقراطي يقوم على أن السلطة الإجرائية تعمل وفقا لصلاحيّاتها في الدستور من دون أي ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها.