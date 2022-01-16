شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى المبعوثة الأممية لليبيا.. ويدعو لتشجيع المؤسسات حتى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بعد ظهر الأحد.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشهد توافقاً حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام شدّد في هذا السياق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة وصولاً إلى مؤسسات منتخبة.

واضاف المصدر، أن الأمين العام أشار في حديثه مع السيدة ويليامز إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.