شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من حساب المواطن بشأن طلبات الاعتراض على دفعة يناير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 50 لشهر يناير 2022.
وأوضح البرنامج أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن:هنا.
جدير بالذكر أن البرنامج قد أودع قبل أيام مبلغ 1.9 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع.
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