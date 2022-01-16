سيجنال يتيح الدفع بالعملات المشفرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة سيجنال المطورة لتطبيق التراسل الفوري Signal الشهير عن دعم الدفع بالعملة المشفرة Mobilecoin المعروفة اختصارا بـ MOB.



وأوضح منافس واتساب أنه يمكن للمستخدم القيام بعمليات الشراء داخل التطبيق بواسطة العملة الرقمية المشفرة، مشيرة إلى أن تفعيل هذه الخاصية يتطلب أولا شراء عملة MOB من إحدى منصات التداول ونقلها إلى محفظة مرتبطة بحساب تطبيق Signal.

ويستمر تطبيق "سيجنال" بإثارة قلق شركة "وتساب"، بإطلاق ميزات وخاصيات جديدة، وخاصة تلك المتعلقة بفكرة الحفاظ على الخصوصية التي يفتقر لها الواتساب.

وسيجنال هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس. وتتوفر منه إصدارات لسطح المكتب لنظم تشغيل جنو/لينكس وويندوز وماك أو إس. ويستخدم التطبيق الإنترنت لإرسال رسائل من فرد لفرد أو لإرسال رسائل جماعية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل ملفات وملاحظات صوتية وصورًا ومقاطع فيديو، كما يمكن أن يُستخدم التطبيق لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

يستخدم سيجنال أرقام الهاتف الخلوي التقليدية كمعرفات، ويستخدم التشفير حتى النهاية لتأمين كل الاتصالات بين المستخدمين. يتضمن التطبيق أيضًا آليات تمكن المستخدمين من التحقق من هوية مراسليهم بشكل مستقل والتحقق من نزاهة قناة الاتصال.

ويمكن استخدام وظيفة الدفع، والتي لا تزال في مرحلة الاختبار (Beta) في الإعدادات تحت بند (Payments/Send Payment) أو مباشرة أثناء الدردشة؛ حيث يتم النقر على أيقونة المرفقات (علامة +) ثم اختيار "Pay".

وأكدت المؤسسة الأمريكية أن العملة المشفرة Mobilecoin تعول على خصوصية البيانات؛ حيث لا يمكن تتبع المرسل والمستقبل والمبلغ المحول ومضمون الرسالة بخلاف العملات المشفرة الأخرى المعتمدة على تقنية Blockchain مثل Bitcoin وEthereum، كما أنها تمتاز بتحقيق سرعة معاملات أعلى واستخدام الطاقة بطريقة أكثر كفاءة.

ووجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم العام الماضي بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفا على سرية بياناتهم، أو التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيجنال".

ويركز "سيجنال" على خصوصية المستخدمين، وذلك من خلال دعمه لمزايا مثل عرض الوسائط المتعددة "الصور والفيديوهات مثلا" لمرة واحدة، وضرورة إدخال كلمة مرور للدخول إلى "سيجنال"