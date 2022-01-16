باحثون في فرنسا يكتشفون تقنية جديدة لاكتشاف الفيروسات في أجهزة الكمبيوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ابتكر فريق من الباحثين في فرنسا تقنية جديدة لاكتشاف الفيروسات في أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى برامج متخصصة في هذا الغرض. وتعتمد هذه التقنية على استخدام جهاز لرصد المجالات المغناطيسية ووحدة لاستشعار الذبذبات من أجل رصد البصمات الكهرومغناطيسية للفيروسات المختلفة.



وتكمن الفكرة وراء التقنية الجديدة في أن أي برنامج كمبيوتر تنبعث منه موجات كهرومغناطيسية عند تشغيله. وتختلف أنماط هذه الموجات من برنامج لآخر نظراً لاختلاف أكواد تشغيل كل برنامج.

راسبري باي

واعتمد الباحثون في معهد العلوم الحوسبية والأنظمة العشوائية في فرنسا على هذه الفكرة في ابتكار التقنية الجديدة لرصد الفيروسات، والتي أطلقوا عليها اسم "راسبري باي"، حيث قاموا بقياس المجالات المغناطيسية للفيروسات المعروفة باستخدام جهاز خاص ثم تحليل هذه المجالات بواسطة وحدة استشعار الذبذبات.

وعند استعراض نتائج جهاز استشعار الذبذبات، وجد الباحثون أن كل فيروس حوسبي له بصمة كهرومغناطيسية تختلف عن الآخر، وبالتالي قاموا بتغذية هذه النتائج في جهاز رصد الفيروسات بحيث يستطيع التعرف على أي فيروس اعتمادا على المجالات المغناطيسية التي تصدر عنه.

وأثبتت التجارب أن التقنية الجديدة استطاعت التعرف على 82ر99 من الفيروسات التقليدية على الحاسبات والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

أهمية التقنية

وأكد فريق الدراسة في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا، أن التقنية الجديدة تتميز بأنها لا تحتاج إلى تنزيل أي برمجيات على الأجهزة الإلكترونية، كما أنها لا تتأثر بالحيل الحوسبية التي قد يلجأ إليها قراصنة الكمبيوتر لإخفاء وجود الفيروسات داخل أنظمة التشغيل المختلفة.

واستبعد الباحثون إمكانية بيع هذه التقنية الجديدة للمستهلكين في الأسواق، غير أنه من الممكن استخدامها في التطبيقات الأكبر والخوادم.