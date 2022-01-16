بلينكن: العدوان الروسى على أوكرانيا عواقبه خطيرة وسريعة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.



وأشار المتحدث إلى أن بلينكن وبوريل ناقشا خلال الاتصال التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب حلفاء الناتو والشركاء الأوربيين للرد على استمرار الحشود العسكرية الروسية المثيرة للقلق للغاية في أوكرانيا وعلى حدودها.