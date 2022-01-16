مسئول يمنى: جماعة الحوثى مستمرة فى وضع العوائق أمام أعمال المنظمات الأممية

وأوضح الزعوري في تصريحات له، حسبما قناة اليمن الفضائية، أن الجهات الحكومية وثقت خلال العام الماضي قيام جماعة الحوثي بعدد كبير من الانتهاكات في المجال الإغاثي منها اقتحام مخازن الغذاء العالمي بمديرية أسلم التابعة لمحافظة حجة، ونهب نحو 120 طناً من الدقيق، وتحويل المساعدات المخصصة لمخيم بني حسن للنازحين في منطقة عبس لصالح مقاتليهم.



وأشار إلى أن جماعة الحوثى قامت بالتلاعب بكشوف المساعدات الخاصة بنحو 90 ألف أسرة في محافظة الجوف، وفرضت كشوفاً من قبل قادتها، وحولت المساعدات لصالح المقاتلين التابعين لها، كما تلاعبت بمساعدات نحو 3594 مستفيداً من المستحقين للمساعدات في محافظة ذمار، وتحويلها إلى المشرفين التابعين لها والمقدرة بنحو 440 مليون ريال.

وقال إن " جماعة الحوثى اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة منصة لممارسة العوائق والعراقيل للسفن المحملة بالمساعدات الإغاثية، وفرض رسوم غير قانونية"، محذرا من استمرار سيطرة الحوثي على أجزاء من الملاحة البحرية ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي .