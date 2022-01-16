شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق فى مصر تقيم مجلس عزاء للسفير قيس العزاوي الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، اليوم الأحد، إقامة مجلس عزاء للسفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال لجامعة الدول العربية، والذى وافقته المنية يوم أمس السبت.

نعى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. احمد نايف رشيد الدليمي وكادر السفارة والمندوبية، وفاة السفير الدكتور قيس العزاوي، مؤكدا أنه سيتم استقبال العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية يوم الثلاثاء المقبل.

كان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد نعى السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال، الذى وافته المنية اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

وقدم أبو الغيط التعازى لأسرة الفقيد، باسم الأمانة العامة للجامعة وجميع العاملين فيها.

وأكد أن السفير العزاوى كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، وأنه مزج بين العمل السياسى والأكاديمى فأجاد وترك بصمة فى كل مجال.

وقال الأمين العام إن فترة عمل الراحل الكبير بالجامعة كشفت عن حس عروبى صادق والتزام بالقضايا العربيةk والعمل العربى المشترك صاحب العزاوى عبر مسيرته المهنية والأكاديمية، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

بدورها، نعت وزارة الخارجية العراقية ببالغ الحزن وعميقِ الأسى، في بيان لها أمس السبت، السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال لجامعة الدول العربيّة.

من جانبه، نعى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، السفير قيس العزاوى، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، والذى وافته المنية.

وقال زكى، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال الاخ والصديق الفاضل السفير قيس العزاوي في ذمة الله، نعزي أنفسنا ونعزي العراق ونعزى أسرتيه الصغيرة والكبيرة.. رجلاً شهماً خلوقاً عالماً وطنياً عروبياً.. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".