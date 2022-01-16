شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تؤكد على دور الفن فى مواجهة العنف والفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت د. غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، على الدور المهم للفن في مواجهة العنف والفساد والإرهاب، وكذلك الآثار النفسية السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت جائحة ‎كوفيد - 19، وذلك من خلال بث رسائل الأمل للعمل من جديد من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك على خلفية افتتاح منتدى الفن الدولى WAF المقام بالمتحف القومى للحضارة المصرية الذي يهدف لتعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

ووفق الأمم المتحدة في مصر، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية اليوم لأول مرة أكبر حدث عالمي معني بالفن التشكيلي وهو منتدى الفن الدولي WAF المقام في الفترة من 16 إلى 19 (يناير)، والذي يهدف لتعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور دكتورة غادة والى وكيل امين عام الأمم المتحدة وعدد من الوزارء .