شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية بتونس: "كورونا" سيتخذ منحى تنازليا بعد بلوغ ذروته الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة كورونا ومدير معهد باستور، الهاشمي الوزير، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته سيتخذ منحى تنازليا بعد بلوغ ذروته الأسبوع المقبل.

وقال الهاشمي في تصريحات اليوم الأحد، إن متحور "أوميكرون" انتشر بدرجة كبيرة، لكنه لا يمثل خطورة مثل المتحورات السابقة خاصة متحور دلتا، مضيفا أن هذه الموجة ستكون الأخيرة مقارنه بالموجات السابقة التي تم تسجيلها وعدد الأشخاص الذين تلقوا عمليات التلقيح والجرعات التعزيزية.

وأضاف أنه "شخصيا لا يتوقع تسجيل موجة أخرى من (كورونا) ما لم يبرز أي متحور جديد في علاقته بمدى قدرته على تفادي المناعة التي تم اكتسابها خلال عمليات التلقيح أو بالإصابة بالفيروسات"، موضحا أنه لا يوجد أي ضغوط حالية على المستشفيات، في ظل ارتفاع عدد المقيمين بنسب ضعيفة، وهو ما يبين أن متغير "أوميكرون" سريع الانتشار، لكن نسبة الحالات الخطيرة ضئيلة وتخص الأشخاص الذين يعانون خاصة من أمراض مزمنة.