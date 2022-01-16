شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "فيوسونيك" تنقل الألعاب لمستوى "فائق السرعة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

أطلقت شركة فيوسونيك شاشة الألعاب Elite XG251G الجديدة، التي تمتاز بالسرعة الفائقة.



ويجعل معدل تحديث الصورة البالغ 360 هرتز، وزمن الاستجابة البالغ 1 مللي ثانية، تلك الشاشة مناسبة جدا لألعاب الحركة السريعة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن شاشة الألعاب Elite XG251G الجديدة تتميز بقياس 25 بوصة وبدقة وضوح 1920×1080 بيكسل. وتبلغ نسبة التباين 1000:1، بينما تبلغ شدة السطوع 400 قنديلة/م2.

وتعرض لوحة SuperClear IPS الخاصة بالشاشة 16.7 مليون لون مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%.

وتشتمل الشاشة على منفذي HDMI (2.0) ومنفذ DisplayPort (1.4) ومحور USB مع سماعتين ستريو بقدرة 2 وات.

ويمكن إمالة الشاشة XG251G بمقدار -5 إلى +20 درجة، وتدويرها بمقدار 60 درجة. ويمكن أيضا تعديل الارتفاع بمقدار 120 ملم، مع خفض الضوء الأزرق للحد من إجهاد العين حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة "فيوسونيك" عن توسيع باقة موديلاتها من سلسلة شاشات الألعاب Elite من خلال إطلاق الموديل XG271QG الجديد.

وقامت الشركة الأمريكية بتزويد شاشة الألعاب Elite XG271QG بلوحة IPS فائقة الوضوح SuperClear قياس 27 بوصة وبدقة WQHD (2560 x 1440 بيكسل) ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، وزمن استجابة واحد مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وشركة فيوسونيك هي شركة إلكترونيات متعددة الجنسيات مملوكة للقطاع الخاص يقع مقرها الرئيسي في بريا، كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهي متخصصة في أجهزة العرض المرئي - بما في ذلك شاشات الكريستال السائل وأجهزة العرض واللوحات البيضاء التفاعلية - بالإضافة إلى برامج السبورة البيضاء الرقمية.

وتأسست الشركة في البداية باسم Keypoint Technology Corporation في عام 1987 بواسطة James Chu. وفي عام 1990 أطلقت خط ViewSonic لشاشات الكمبيوتر الملونة ، وبعد ذلك بوقت قصير أعادت الشركة تسمية نفسها بعلامتها التجارية للشاشات.

وفي منتصف التسعينيات، صعدت شركة ViewSonic لتصبح واحدة من أفضل الشركات المصنعة لشاشات CRT للكمبيوتر، جنبًا إلى جنب مع Sony وNEC وMAG Innovision وPanasonic. وسرعان ما حلت شركة ViewSonic محل بقية هذه الشركات لتبرز كأكبر شركة مصنعة للشاشات من أمريكا إلى اليابان في مطلع الألفية.

وفي 2 يوليو/تموز 2007، تقدمت الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لجمع ما يصل إلى 143.8 مليون دولار في طرح عام أولي في بورصة ناسداك.

وفي عام 2017، دخلت ViewSonic سوق السبورة التفاعلية من خلال لوحات ViewBoard المسطحة وبرنامج myViewBoard حيث تم اختيار ViewSonic كعلامة تجارية للعرض التعاوني الأكثر مبيعًا في عام 2018.

وبحلول عام 2019، قامت أكثر من 5500 مدرسة ابتدائية وثانوية في الولايات المتحدة بتثبيت ViewBoards، واحتلت ViewSonic المرتبة الثالثة في حصة سوق شاشات العرض التفاعلية العالمية، باستثناء الصين.

وفي هذا المجال أصبحت ViewSonic شريكًا لـ Google for Education في عام 2019، وشريكًا لـ Microsoft Education في عام 2020.