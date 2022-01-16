شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب الدوخة عند النساء.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قد تتعرض النساء إلى الإصابة بالدوخة والتي تكون أحد الأعراض لبعض المشكلات الصحية ومنها الجفاف أو التهاب الأذن أو عند الحمل.



الدوخة هي عبارة عن الشعور بالدوار مما يؤدي إلى عدم توازن الجسم وقد يؤدي إلى الإغماء، وعادة يكون ناتج عن العديد من الاضطرابات الصحية، وقد تصاب النساء بالدوخة والتي تؤثر على الحياة اليومية بشكل ملحوظ.

وقد ترجع الدوخة إلى العديد من الأسباب المختلفة، وغالبًا ما يصاحب الدوخة بعض الأعراض المختلفة ومنها الغثيان أو الصداع.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز أسباب الدوخة عند النساء سواء دوخة مصحوبة بالصداع أو الغثيان، وطرق العلاج.

أسباب الدوخة المستمرة عند النساء:

الدورة الشهرية:

الدورة الشهرية لها الكثير من التأثيرات على المرأة ومنها الشعور بالدوخة المستمرة، حيث أن في هذه الفترة تنخفض نسبة الحديد الموجود في الدم عن المستوى الطبيعي له مما يتسبب في انخفاض الأكسجين المتدفق إلى الدماغ، وهذا يسبب الشعور بالدوخة.

الجفاف:

التعرض إلى الإصابة بالجفاف قد يتسبب في الدوخة المستمرة لدى النساء، ويكون هذا الجفاف ناتج عن بعض المشكلات الصحية، كما أنه قد ينتج عن عدم شرب الماء بشكل كافي خلال اليوم، والجفاف يتسبب في انخفاض ضغط الدم وانخفاض الأكسجين، وهذا بدوره يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوخة المستمرة.

إلتهاب الأذن:

من الأمراض التي تتسبب في الشعور بالدوخة هو التهاب الأذن، والذي يكون ناتج عن الفيروسات أو البكتيريا ويصاحب هذه الدوخة الألم وطنين الأذن.

الحمل:

من أهم أسباب حدوث الدوخة لدى النساء هو الحمل، حيث أن الجسم يحدث به تغيرات هرمونية إلى جانب انخفاض ضغط الدم مما يتسبب في الشعور بالدوخة وقد يصاحبها الشعور بالغثيان أو القيء.

الرجيم:

اتباع نظام غذائي قاسي للرجيم قد يتسبب في الشعور بالدوخة عند النساء، وخاصة إذا كان هذا النظام يفتقد إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

أسباب الدوخة والصداع عند النساء:

- أحيانًا يصاحب الدوخة عند النساء الشعور بالصداع وقد يرجع هذا للعديد من الأسباب:

- انخفاض مستوى هرمون الإستروجين والبروجستيرون قبل الحيض مباشرة، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع المصاحب للدوخة.

- الإصابة بالصداع النصفي والدوخة خلال الشهور الأولى من الحمل.

- قد تصاب المرأة بالدوخة والصداع خلال مرحلة انقطاع الطمث أو ما يسمى بسن اليأس، نتيجة تغير هرمونات الجسم.

أسباب الدوخة والغثيان عند النساء:

- قد تصاب النساء بالدوخة والغثيان معًا نتيجة متلازمة ما قبل الدورة الشهرية والتي تكون بسبب التغيرات الهرمونية.

- عسر الطمث والذي يسبب الألم أثناء الدورة الشهرية إلى جانب الدوخة والغثيان.

- عادة ما تصاب المرأة الحامل بالدوخة والغثيان عند الإستيقاظ من النوم وهو ما يسمى بالغثيان الصباحي.

- الحمل خارج الرحم في قناة فالوب والذي ينتج عنه العديد من الأعراض مثل الدوخة والغثيان والنزيف الخفيف.

- الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد بالجسم الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي الشعور بالدوخة والغثيان.

علاج الدوخة عند النساء:

- تناول الأدوية التي تقلل من الشعور بالدوخة تحت الإشراف الطبي.

- إجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على أسباب الدوخة والعمل على علاجها.

- إذا كانت المرأة حامل عليها باستشارة طبيب أمراض النساء للتعرف على كيفية التخلص من الشعور بالدوخة.

- الحرص على تناول طعام صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مما يساعد على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل.

- الإكثار من شرب الماء خلال اليوم بما لا يقل عن 7 أكواب يوميًا تجنبًا للإصابة بالجفاف المسبب للدوخة.

- ممارسة التمارين الرياضية والتي بدورها تزيد من نشاط وحيوية الجسم وتعزز عمل الدورة الدموية مما يقلل من الشعور بالدوخة لدى النساء