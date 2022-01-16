شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض قطبي يؤثر على أجواء المملكة.. وتساقط ثلوج على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يتوقع خبراء الطقس، تعرض منطقة الشرق الأوسط إلى منخفض قطبي يؤثر على الأجواء في المملكة.
وكشف الخبراء عن توقعاتهم بتساقط ثلوج خفيفة ومتوسطة على مناطق؛ تبوك وطريف والقريات وعرعر وقد تمتد إلى أجزاء من الجوف وحائل، وذلك – بمشيئة الله – ابتداء من مساء اليوم وتمتد حتى الغد.
وتوقع الخبراء أن المنطقة العربية تنتظر موجة برد هي الأقوى هذا العام، حيث تهبط فيها درجات الحرارة لما دون الصفر.
وأوضحوا أن درجات الحرارة ستنخفض تحت الصفر في المناطق الشمالية، وقريبة من الصفر على الوسطى، وبشكل أخف على المنطقة الشرقية وشمال المنطقة الغربية، مؤكدين أن الموجة تبدأ من مساء اليوم وتنتهي السبت المقبل.
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