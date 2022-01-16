كل ما تريد معرفته حول طرق ترجمة جوجل بالتصوير باستخدام الكاميرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حتى يتم ترجمة بعض النصوص بشكل سريع لأحد اللغات عبر جوجل يمكنك استخدام التصوير بالكاميرا التي تستطيع أن تترجم بكل سهولة.



يمكنك الترجمة للنصوص بشكل سريع من خلال الخدمة المقدمة حديثًا من جوجل وهي خدمة الترجمة الفورية من خلال التصوير بالكاميرا للهواتف الأندرويد، والتي تُعد من أسهل وسائل الترجمة وأسرعها، ويوجد طرق لترجمة جوجل بالتصوير باستخدام الكاميرا نتعرف عليها الآن.

طرق ترجمة جوجل بالتصوير باستخدام الكاميرا:

الطريقة الأولى:

هذه الطريقة تعتمد على التقاط الصورة للنص المراد ترجمته بشكل فوري، وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

- عليك بفتح تطبيق أو موقع جوجل واختيار اللغة التي تريد الترجمة إليها.

- اختر شعار الكاميرا الذي يوجد في المربع الخاص بكتابة النصوص المراد ترجمتها حتى تلاحظ فتح الكاميرا تلقائيا.

- عليك بتصوير النص على الفور من خلال الضغط على المسح الضوئي.

- حدد النص الذي تريد ترجمته من الصورة وسيتم الترجمة على الفور.

الطريقة الثانية:

في هذه الطريقة يتم الترجمة على الفور بدون اللجوء إلى التصوير، وهذا من خلال الخطوات التالية:

- عليك بفتح تطبيق جوجل على جهاز الأندرويد الخاص بك.

- اختر اللغة التي تريد الترجمة إليها.

- اختر شعار الكاميرا الموجود في مربع كتابة النصوص المراد ترجمتها.

- ستلاحظ فتح الكاميرا بشكل تلقائي واختر من الخيارات الموجودة في الكاميرا الترجمة الفورية.

- قم بتوجيه الكاميرا إلى النص المراد ترجمته دون إلتقاط الصورة، وسيقوم التطبيق بتحليل النص في وقت سريع وترجمته بشكل فوري.

تحميل بعض التطبيقات:

يمكن اللجوء إلى تحميل بعض التطبيقات التي تساعدك على الترجمة من خلال الصور في وقت سريع، ومن هذه التطبيقات Yandex Translate , Dict Box، كما يمكن الترجمة بالصور أيضًا من خلال تطبيق Microsoft Translator.