هل طلبت بريطانيا اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين بالكامل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.



وأضافت الصحيفة أن وزير النقل غرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عند الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير (شباط).

وقال التقرير إن إعلاناً بشأن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير (كانون الثاني).