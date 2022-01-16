كوفاكس تنهي توزيع "أول مليار" جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجاوزت آليّة كوفاكس الدوليّة الهادفة إلى تعزيز وصول اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى الدول الفقيرة، السبت، عتبة رئيسيّة تمثّلت في إتمام توزيع "أوّل مليار" جرعة لقاحيّة، حسب ما أعلن أحد داعمي الآليّة.



وقال سيث بيركلي، المدير التنفيذي لتحالف "غافي" للّقاحات، "إنّها مرحلة رئيسيّة في أكبر وأسرع عمليّة تسليم لقاح في التاريخ". وكان هذا التحالف قد أنشأ كوفاكس عام 2020 مع كلّ من منظّمة الصحّة العالميّة وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء (كيبي).

وجاء إعلان بيركلي في وقتٍ هبطت طائرة في كيغالي الروانديّة وعلى متنها الجرعة الرقم مليار الموزّعة من جانب كوفاكس. وكانت الجرعة الأولى قد وُزّعت في فبراير(شباط) في غانا.

ويمكن لكلّ البلدان طلب جرعات عبر كوفاكس، لكنّ الدول المنخفضة الدخل تحصل عليها مجّاناً.

وأضاف بيركلي أنّه يعلم بمدى العمل الذي ما زال يتوجّب فعله "لحماية الجميع وحلّ مسألة عدم المساواة في اللقاحات"، مشددا على أنّ "عملنا لم ينته بعد".

وأشار إلى أنّ نحو 90% من الجرعات الموزّعة تمّ تمويلها من تبرّعات حصل عليها تحالف "غافي" ويصل إجماليّ قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

كانت آليّة كوفاكس تأمل في توزيع مليارَي جرعة بحلول نهاية عام 2021. لكنّ المنافسة بين الدول الغنيّة الراغبة في الاحتفاظ بجرعات، حالت دون تحقيق هذا الهدف.