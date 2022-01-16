شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: مستمرون فى منح تصاريح دخول السفن للموانئ اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية السبت استمراره بمنح تصاريح دخول السفن للموانئ اليمنية، وفق إجراءات الحكومة اليمنية.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إن 236 سفينة تجارية وإغاثية أعطيت التصاريح لمينائي الحديدة والصليف خلال عام واحد، مشيرا إلى مواصلة منح التصاريح وفق إجراءات الحكومة اليمنية.

وأكد التحالف، أن مليشيا الحوثي من أوجدت أزمة وقود للمتاجرة بالسوق السوداء، منوها إلى أنه تم منح السفينة (CARPE DIEM II) والتي تحمل 21 ألف طن من الوقود تصريح الدخول إلى الحديدة.