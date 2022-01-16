شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 55 ألفا و203 جرعات من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 55 ألفا و203 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، /السبت/ - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23 مليونا و66 ألفا و169 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.