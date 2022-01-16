شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد: ضبط متهم بالإرهاب وعدد من الأسلحة والأعتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط أسلحة وأعتدة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب، وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، حيث تم ضبط سيارة في سيطرة الصدرين (حي الشعلة) بجانب الكرخ، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على مخبأ سري للأسلحة وبداخله 5 بنادق مختلفة الأنواع، وتجهيزات عسكرية أخرى.