شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون فى حالة انهيار والجيش اليمنى يتقدم فى كل المحاور جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد عمليات العمليات المشتركة اليمنية، العميد الركن على اليعيسى، إن قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من جميع المحاور، موضحا أن الحوثيون يعيشون حالة انهيار تام، وأن النصر لليمن بات قريبا.

وأضاف اليعيسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "أن طلائع الجيش والمقاومة في جبهة ملعا باتت، على مقربة من الالتحام بأبطال ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب". وثمن اليعيسي، التغطية الجوية لصقور التحالف العربي، مؤكداً أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولهم الفضل الكبير في صناعة الانتصارات الأخيرة.

يذكرأن،أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (1500) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022م، حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أى تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.