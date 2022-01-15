شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من وزير الشؤون الإسلامية بشأن إدارة التسويق بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم السبت، توجيهًا بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، تضمن التوجيه تمديد ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يأتي لتلبية الطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء اليسير المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريباً.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن النسبة العظمى من إصدارات المجمع توزع بالمجان على المسلمين بالعالم.