شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الوزير الفلسطينى أحمد عساف بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اتصالا هاتفيا بالوزير عساف، للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بالفيروس وتمنى له موفور الصحة والشفاء العاجل. من ناحية أخرى، قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنها خالطت الوزير عساف في الآونة الأخيرة قائلة إنها أجرت فحصا وظهرت نتيجته سلبية إلا أنها ستدخل الحجر الصحي لمدة 3 أيام.

يذكرأن، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ثماني وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و310 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 2ر98 %، ونسبة الإصابات النشطة 8ر0%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 53 مصابًا يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.