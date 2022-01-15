شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى جبهات مأرب وخسائر فادحة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى وألوية العمالقة، والمقاومة الشعبية إحراز التقدمات الميدانية الواسعة على امتداد مسرح العمليات العسكرية فى جبهات جنوب محافظة مأرب.

وبحسب الفضائية اليمنية فقد تمكن الجيش من السيطرة على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا، تزامناً مع إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية الجوبة، وسط فرار جماعي للحوثيين، التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك.

يذكرأن، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (1500) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022م، حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.