شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الروسي يدعو لعقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، في مؤتمر افتراضي، مع نظرائه في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) ضرورة رفع نشاط عمل الرباعية إلى المستوى الوزاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت في بيان إن الجانب الروسي دعا إلى عقد اجتماع وزاري للجنه الرباعية، مضيفا أن الجانب الروسي يعطي الأولوية لجهود الرباعية الهادفة إلى استئناف الحوار السياسي الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن "الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول قضايا التفاعل الأمني والمالي لا يمكنها بكل أهميتها حل التناقضات العميقة في منطقة الصراع".

وأضاف البيان أنه "في ظل الظروف الحالية، يجب رفع نشاط الرباعية إلى المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن، مما يجعل من الممكن الاتفاق على خطوات جماعية أخرى تهدف إلى المساعدة في عملية تنفيذ صيغة "حل الدولتين" حتى تعيش فلسطين وإسرائيل في سلام وأمن".

وعبر الدبلوماسيون خلال المحادثات عن "القلق المشترك المتزايد" بشأن الوضع الإنساني المعقد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد البيان أيضا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

ومثل الأمم المتحدة في الاجتماع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ومثل الولايات المتحدة نائب مساعد وزيرة الخارجية هادي عمرو ومثل الاتحاد الأوروبي المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس.