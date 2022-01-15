شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «عقبة حزنة» لمدة 30 يومًا.. تعرف على السبب والطرق البديلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الباحة، عن إغلاق طريق عقبة حزنة لمدة 30 يومًا، بداية من يوم الإثنين القادم (17 يناير 2022م).

وأوضحت “إمارة الباحة” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن إغلاق عقبة حزنة يأتي لوجود أعمال دراسة وتصميم تتطلب الإغلاق المؤقت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وبيّنت الإمارة، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها خلال فترة إغلاق عقبة حزنة هي: طريق عقبة الأبناء، وطريق الملك فهد (عقبة الباحة).