شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من 4 ساعات قادمة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 6 مساءً .
وأوضح البيان، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة، هي: الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما.
وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة ستكون نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم من 4 ساعات قادمة على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.