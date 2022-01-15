شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من 4 ساعات قادمة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 6 مساءً .

وأوضح البيان، أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة، هي: الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما.

وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة ستكون نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.