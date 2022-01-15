شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في محافظة مأرب، مع فرار الكثير من العناصر الحوثية التي كانت تتمركز فوق الجبل، وتمت محاصرتها بصورة كاملة من المحور الرملي؛ حيث دارت اشتباكات في منطقة "اللجمة" على أطراف "البلق".



وأعلن الجيش الوطني وألوية العمالقة - في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم السبت، اقتراب الانتهاء من تحرير مديرية الحريب وقرية جوبة التابعتين لمحافظة مأرب، موضحا أن قوات الجيش والمقاومة أطبقت حصارها بالكامل على مليشيات الحوثي جنوب المحافظة.



وأضاف البيان أن طائرات التحالف ساندت تلك المعارك، مستهدفة عدة شاحنات عسكرية تتبع المليشيا كانت في طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.