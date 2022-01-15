ما هي أعراض إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة صحة المرأة أن الانتباذ البطاني الرحمي Endometriosis، ورم حميد يعني نمو بطانة الرحم خارج الرحم، على جانبي تجويفه، لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم.



وأوضحت المجلة أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا ببطانة الرحم المهاجرة مجهولة، ويرجح الأطباء أنه بسبب خلل طارىء في جهاز المناعة واختلال في إفراز بعض الهرمونات وخروج دم الحيض عكس مجراه الطبيعي.

وتتمثل الأعراض في آلام الحيض الشديدة وآلام بالجزء السفلي من الجسم وآلام أثناء التبول أو التبرز أو ممارسة العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الجسدي والنفسي.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج، وتفادي تأثير سلبي على خصوبة المرأة، علماً أن العلاج يشمل الأدوية والجراحة.