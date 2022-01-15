شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاد..عاصفة ثلجية غير مسبوقة تجتاح شرقي روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات مدينة يوجنو ساخالينسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا حالة الطوارئ إثر عاصفة ثلجية غير مسبوقة ضربت المنطقة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم"



وبلغ ارتفاع الثلوج جراء هذه العاصفة مترين في بعض أحياء المدينة.

وأظهرت فيديوهات سد الثلوج لأبواب البيوت، بل وارتفاع الثلوج لمستوى أسقف البيوت الأرضية، وتغطيتها للطرقات والسيارات، ما شل الحركة تماما في المدينة.