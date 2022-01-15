شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ويدمر قواعد لمليشات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الوطني الصومالى وقوات الدراويش لولاية غلمدغ عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة جنوبي محافظة مدغ، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأكد ضباط في الجيش أن القوات المشتركة غادرت قواعدها نحو المناطق الجنوبية من محافظة مدغ للقضاء على فلول المليشيات المتمردة التي تتحصن في تلك المناطق.

وقد فرت عناصر مليشيات الشباب نحو جنوب محافظة مدغ بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء العملية العسكرية التي نفذها الجيش.

كما دمر الجيش الصومالى عدة قواعد لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة جنالي باقليم شبيلى السفلى.

وجرت العملية العسكرية التي نفذتها الكتيبة الـ84 للفرقة الـ14 أكتوبر من الجيش الصومالى في مناطق شبيلى السفلى، حيث دمرت القوات قواعد لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .

وبعد تدمير مواقع مليشيات الشباب نفذت القوات عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتتبع فلول المليشيات وتعزيز الأمن و الاستقرار.

يذكر أن الجيش الصومالى قد كثف في الأونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.