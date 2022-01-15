علاجان جديدان لفيروس كورونا يبعثان الأمل بقرب نهاية الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت منظمة الصحة العالمية، على عقارين لعلاج المصابين بكورونا (كوفيد 19) يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس.



وفي توصيتهم التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية «بي إم جي» قال خبراء المنظمة إن عقار التهاب المفاصل الباريسيتينيب المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى (كوفيد 19) المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأوصى الخبراء أيضاً بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية «سوتروفيماب» لمرضى (كوفيد 19) الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

حتى الآن، حصلت ثلاثة علاجات أخرى لمرضى (كوفيد 19) على موافقة منظمة الصحة، بدءاً بـ«الكورتيكوستيرويدات» للمصابين بأعراض حادة في سبتمبر 2020. و«الكورتيكوستيرويدات» منخفضة التكلفة وتستخدم على نطاق واسع لعلاج الالتهابات التي ترافق عادة الحالات الحادة.

والعقاران المستخدمان لعلاج مرضى التهاب المفاصل، «توسيليزوماب» و«ساريلوماب»، اللذان أوصت بهما منظمة الصحة في يوليو، ينتميان إلى عائلة تسمى «مضادات الإنترلوكين6»، وهما يحاربان، مثل «الكورتيكوستيرويدات»، جموح الجهاز المناعي الذي يبدو أنه مصدر الأشكال الحادة من (كوفيد 19).

ووفق الإرشادات «عندما يكون الاثنان متوفرين يتم الاختيار بينهما بناء على مسائل مثل التكلفة والخبرة السريرية».

ووافقت منظمة الصحة على العلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية «ريجينيرون» في سبتمبر، وتقول الإرشادات إنه يمكن استخدام «سوتروفيماب» على الفئة نفسها من المرضى.