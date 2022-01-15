دراسة تكشف أنه لا خوف على "غير الملقحين" من "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا أمس الجمعة أن المصابين بمتحور أوميكرون، الذين لم يحصلوا على أي لقاح، ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة، مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.



وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، والتي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع حوالي 5100 مصاب بأوميكرون، بحسب "يورونيوز".

ويسبب أوميكرون أعراضا أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة. ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.