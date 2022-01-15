شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 8 آلاف و501 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى مليون و34 ألفا و399 حالة.

وذكرت الصحة المغربية- فى بيان - أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالى إلى 14 ألفا و954 حالة، كما تم تسجيل 5 آلاف و633 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 967 ألفا و95 حالة.

وفى سياق متصل، ذكرت الوزارة المغربية، أن 59 ألفا و 270 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى متلقى تلك الجرعة 3 ملايين و764 ألفا و532 شخصا.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 24 مليونا و611 ألفا و313 شخصا حتى اليوم، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و6 آلاف و577 شخصا.