شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم الجمعة، استهداف السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد، مؤكدة ان الحكومة العراقية ستلاحق الجناة.

وقالت الخارجية فى بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشكلٍ قاطع أى عملٍ يُعَدُّ مزعزعاً لأمن وإستقرار العراق، لاسيما ماتعرّضت له المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد من إستهدافٍ بالصواريخ يوم أمس".

وأضافت، "نجددُ الإلتزامَ بتوفيرِ الأمن والحمايةِ للبعثات الدبلوماسيّة وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسيرِ عملها وفقاً لِما نَصّت عليه الإتفاقيّات الدوليّة، ونؤكِّدُ إجراءات الحكومة العراقيّة بملاحقة الجُناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وتابعت أن "أمنَ وأستقرارَ العراق ليس خياراً بل مسار حتمى يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمنِ مجتمعها".

وفى وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمنى وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبى العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوى "سى رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابى جبان، عرض السكان الأبرياء فى المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التى تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة".

وكانت السفارة الأمريكية فى بغداد، قد أشارت إلى أن "الهجوم الصاروخى على مجمع السفارة الأمريكية تم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مؤكدة أن "هذه الأنواع من الهجمات المشينة هى اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".